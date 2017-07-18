Стали известны главные страхи россиян в первый день отпуска

Более половины россиян (53%) считает, что первый день отпуска задает тон всему отдыху. Об этом говорят результаты исследований компании Booking.com.

Начинают первый день отдыха путешественники по-разному. Чуть меньше трети (27%) делают фотографии для социальных сетей, четверть (24%) стремится завести новые знакомства, а 16% пытаются «подтянуть» иностранный язык.

При этом большинство российских туристов опасается, что в первый день отпуска у них возникнут проблемы с подключением к Wi-Fi в отеле. Такой ответ дали 45% российских участников исследования.

Более трети (34%) отдыхающих беспокоятся, что им не понравится забронированная гостиница. Кроме того, 21 % волнуется, что их багаж потеряется.

При этом есть у россиян и повод для радости – стало известно, что стоимость авиабилетов за границу снизилась за год на 22 %. При этом путешествия эконом-классом по России в первом полугодии 2017 года подешевели на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Tourdom.ru.