Петербург занял второе место в рейтинге самых популярных среди туристов городов России

Аналитическое агентство ТурСтат назвало самые популярные у туристов города России в 2017 году.

В первую десятку самых популярных среди туристов российских городов вошли Москва, Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения с января по июнь 2017 года.

В среднем туристы тратили на проживание в гостиницах России 3,2 тыс. рублей в сутки и останавливались на 3 ночи. В Петербурге туристы желали побыть дольше и в среднем останавливались на 4,5 ночи.

Самый дорогой город для туристов - Сочи (3,7 тыс. рублей в сутки), а наиболее дешевый - Нижний Новгород (2,6 тыс. рублей в сутки).

По прогнозам ТурСтат, в этом году внутренний туризм в РФ вырастет на 4%-5% по сравнению с прошлым годом.

10 городов России, популярных для путешествий в 2017 году:

1) Москва, 3430 рублей (в среднем за проживание в сутки)

2) Санкт-Петербург, 3250 рублей

3) Сочи, 3750 рублей

4) Казань, 2930 рублей

5) Калининград, 2850 рублей

6) Нижний Новгород, 2630 рублей

7) Краснодар, 2740 рублей

8) Ярославль, 2920 рублей

9) Кисловодск, 2750 рублей

10) Вологда, 2760 рублей