Пенсионер из Германии приехал в Петербург на тракторе

Пенсионер-путешественник из Германии Винфрид Лангнер прибыл в Северную столицу России на тракторе, проехав около 2 тыс. километров более чем за месяц.

По информации немецкого телеканала NDR, 81-летний Лангнер отличается духом авантюризма и любовью к длинным путешествиям по дорогам мира. По дороге в Петербург он проезжал по 120 километров в день. При этом максимальная скорость трактора — не более 18 километров в час.

Немецкий пенсионер прикрепил к своему средству передвижения прицеп — небольшой дом на колесах, в котором обустроена спальня, душ и кухня.

Лангнер выехал из родного города в Нижней Саксонии в конце мая и ко вторнику, 4 июля, добрался до Петербурга. В Калининграде путешественнику пришлось задержаться - у трактора сломалось колесо, пришлось ждать доставку запчасти.

Во вторник, 4 июля, Лангнер хочет совершить «круг почета» у Таврического сада.