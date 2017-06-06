Авиабилеты по России на июньские праздники подешевели на треть

Средняя стоимость авиабилетов по внутренним направлениям на предстоящие июньские праздники снизилась почти на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на данные сервисов бронирования авиабилетов.

Стоимость перелета по России на 9 и 10 июня уменьшилась в среднем на 29% — с 10,7 тыс. рублей до 7,9 тыс. рублей Так, билет в Сочи и обратно стоит 5,8 тыс. рублей, а в прошлом году его стоимость составляла в среднем 7,7 тыс. рублей, что на 24% выше.

На 6,3% снизилась стоимость полета в Симферополь. Сегодня билеты туда-обратно можно купить за 9,1 тыс. рублей, тогда как во время праздников в прошлом году средний чек составлял 9,7 тыс. рублей.

Снижение стоимости авиабилетов в Петербург составило 17,4% (4,4 тыс. рублей вместо 5,4 тыс. рублей).

"По мнению экспертов, на большинстве направлений стоимость перелета снизилась благодаря тому, что авиакомпании предложили гибкие тарифы. Все больше туристов пользуются "безбагажными" тарифами, которые позволяют значительно сократить бюджет на перелеты", — отмечает пресс-служба Ростуризма.