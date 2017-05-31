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В Петербурге цены на отели в связи с ПМЭФ выросли на 15-20%

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© Фото: helvetiahotel.ru

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Но ожидания отельеров на остаток сезона не столь радостные.

Цены в отелях Петербурга в преддверии Международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с 1 по3 июня, поднялись минимум на 15 % по сравнению с прошлогодними тарифами на этот период, сообщает TourDom.ru со ссылкой на экспертов из гостиничного бизнеса.

По словам менеджера отдела бронирования отеля «Гельвеция» Нтатли Дергуновой, в среднем цены повысились на 15–20%. «Номеров на даты форума не осталось уже в январе, все понимали, что турпоток растет и спрос увеличивается соответственно. Но загрузка отеля была 100 %-ной как тогда, так и сейчас. 40 % гостей на даты форума у нас – его постоянные посетители», - поделилась Дергунова.

Подорожание номеров минимум на 15% также подтвердила генеральный менеджер гостиницы «Орбита» и музейного отеля «Особняк военного министра» Анна Иванова. По ее словам, в небольшом музейном отеле 3* в центре города занято 100 % номеров, в крупном отеле 3* на окраине загрузка на даты ПМЭФ несколько ниже, но и там в этом году появился спрос со стороны турагентств и клиентов, которые раньше с объектом не работали.

При этом ожидания отельеров на остаток сезона уже не столь радостные, как в прошлом году. Одна из причин - на Кубок конфедераций не приедет такое количество гостей, как ожидалось ранее.

Как стало известно ранее, рограмма ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня. 

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