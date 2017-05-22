Пулково открыл новый прямой рейс до Таллина

Авиакомпания «РусЛайн» в понедельник, 22 мая, запустила прямой рейс из Петербурга до Таллина, передает АБН со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

Рейс выполняется дважды в день. Самолет будет отправляться из Северной столицы в семь утра, и прилетать в Таллин в восемь утра. В 8:50 он вылетает из столицы Эстонии.

Вечерний вылет из Северной столицы назначен на 20:30. Отправление из Таллина будет в 22:20. В одну сторону стоимость билета начинается от 60 евро. Полет туда-обратно составит 180 евро.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», неделю назад, 15 мая, эстонская авиакомпания Nordica начала выполнять аналогичный регулярный рейс из Пулково в Таллин.

Этот авиаперевозчик будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ700. Они рассчитаны на 88 пассажиров. Время полета - 50 минут.

Прежде такие рейсы выполняла авиакомпания Estonian Air. Она прекратила свое существование в ноябре 2015 года.