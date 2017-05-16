Из Петербурга в Таллин запущен регулярный рейс авиакомпании «Nordica»

Эстонская авиакомпания Nordica накануне, 15 мая, начала выполнять регулярный рейс из Пулково в Таллин, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Авиаперевозчик будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на воздушных судах Bombardier CRJ700. Они рассчитаны на 88 пассажиров. Время полета - 50 минут.

Перелеты «Петербург-Таллин» буду выполняться по код-шерингу с авиакомпанией «LOT Польские авиалинии».

Прямые перелеты из Северной столицы в Таллин не выполнялись с осени 2015 года. На тот момент пассажиропоток составлял порядка 23 тысяч человек в год.

Прежде такие рейсы выполняла авиакомпания Estonian Air. Она прекратила свое существование в ноябре 2015 года.