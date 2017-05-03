Отдых без «шенгена»: куда поехать в окрестностях Петербурга

СПА-отдых

Любителей СПА-процедур ждет отель Michur Inn, расположенный в 80 километрах к северу от КАД на берегу живописного озера Мичуринское. Интерьер отель-сада выполнен в стиле усадьбы-дачи XVIII века: активно используется дерево разных видов, резные элементы, балки, светлые натуральные тона с включением цветочного орнамента, текстиль, стилизованная мебель и большое количество растений.

В отеле Michur Inn есть большой гидромассажный бассейн, SPA-комплекс, русская баня и финская сауна, бильярдная и теннисные столы, просторный ресторан с панорамным остеклением и многое другое.

Фото: michurinn.ru

Цены и бронирование на сайте отеля.

Кусочек Скандинавии

Неподалеку от Петербурга, в курортном районе Сестрорецка, неподалеку от Финского залива располагается загородный клуб «Скандинавия». Он был построен еще в начале XX века. Сейчас «Скандинавия» предлагает своим гостям провести время с пользой, в атмосфере, будто сошедшей со страниц литературных произведений Толстого и Чехова.

«Удивительное сочетание свежего воздуха, песчаных пляжей, величественных сосен и воды сделали Курортный район излюбленным местом отдыха. Сегодня, как и много лет назад, здесь находится элегантный курорт, где вы найдете гармонию и спокойствие», - сообщают владельцы «Скандинавии».

Фото: Intours

Цены и бронирование на сайте загородного клуба.

Рыбалка у Отрадного

Ценителей отдыха с удочкой ждет база отдыха «Рыбачий берег», расположенная в 120 километрах на север от КАД. Здесь можно снять удобный бревенчатый коттедж на время летних каникул или номер в основном здании, а также приехать на выходные, чтобы с комфортом отдохнуть и заняться ловом.

Турбаза расположена на берегу озера Отрадное, которое в отличие от того же Финского залива круглый год буквально кишит разнообразной рыбой. Территория гостиничного комплекса «Рыбачий берег» с одной стороны выходит на озеро, а с остальных надежно укрыта от цивилизации сосновым лесом.

Фото: fishercoast.ru

Цены и бронирование на сайте базы отдыха.

Классический санаторий

Санаторий «Сестрорецкий курорт» известен в России с 1898 года. И в те годы, и в настоящее время главными целебными факторами курорта остаются собственные месторождения минеральной воды и лечебной грязи, уникальный микроклимат, лечебный бассейн с минеральной водой и удивительная атмосфера побережья Финского залива.

Сегодня санаторий «Сестрорецкий курорт» эффективно сочетает природные ресурсы с актуальными медицинскими технологиями профилактики профзаболеваний и реабилитации послеоперационных больных. Но, как уверяют сотрудники санатория, есть там место и тем, кто решил заехать к ним на выходные.

Фото: kurort.ru

Цены и бронирование на сайте санатория

Морской отдых

Еще одна современная база на берегу Финского залива – «Окунёвая» - специализируется на морской тематике. Для настоящих яхтсменов здесь работает стоянка яхт – тихая гавань, защищенная от ветров.

Но и приехавшие на выходные смогут оценить «водный» колорит. Так, в коттедже «Дом боцмана» есть сауна с бассейном, а аквабайки и катера можно взять напрокат.

База отдыха «Окунёвая» находится в одном из живописнейших мест Ленинградской области, на берегу Финского залива, в 89 километрах от Петербурга на 47 километре дороги Зеленогорск-Приморск-Выборг.

Фото: okunevaya.ru

Цены и бронирование на сайте базы отдыха.