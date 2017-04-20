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Россияне смогут получать налоговые вычеты за турпутевки по РФ

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© Фото: Travel-Picture.ru

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До 120 тыс. рублей.

Приобретающим путевки в санатории и на курорты России гражданам могут начать предоставлять налоговой вычет, передает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Игоря Фомина.

По его словам, помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса сможет увеличение платежеспособного спроса. Работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Списание таких затрат на себестоимость удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок, отметил сенатор.

«Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10-15 млрд рублей в год», — добавил Фомин.

Он также отметил, что финальная версия закона предусматривает возможность покупки путевок работодателями за счёт себестоимости, но работникам в этом случае придётся заплатить 13-процентный сбор по НДФЛ.

Сейчас вычеты распространяются только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки.

Прежде Фомин сообщал, что законопроект о введении курортного сбора поступит в Госдуму в ближайшее время.

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