Спрос на отдых в Турции упал на 15%

За неделю после предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в Турцию российские туроператоры зафиксировали спад спроса на отдых в этой стране. Число бронирований сократилось примерно на 14%, покупок путевок — на 15%, сообщают «Известия».

Так, по данным "Слетать.ру", доля поисковых запросов по Турции сократилась с 42% до 28%. Ранее Турция занимала первое место по спросу на майские туры и на "лето-2017", отмечают специалисты портала.

Покупок пакетных туров в Турцию также стало меньше. Если в конце марта - начале апреля их доля в общем объеме продаж достигала 33–37%, то за период с 10 по 13 апреля – лишь 22%.

При этом уже забронированный в Турции отдых россияне не отменяют. По мнению экспертов, сообщения в СМИ заставили туристов повременить с покупкой путевок, но не отказаться от запланированного отдыха, так как альтернативу по соотношению «цена–качество» турецким курортам на лето найти сложно.

На прошлой неделе, 10 апреля, Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что в первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз.

Прежде воздушное сообщение России и Турции было ограничено с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".

С 16 по 22 июля 2016 регулярные полеты в Турцию также были запрещены из-за попытки военного переворота в государстве.