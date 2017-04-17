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Полтавченко предложил упростить въезд в Петербург для иностранцев

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© Фото: tourprom.ru

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В первую очередь для туристов, посещающих спортивные мероприятия, конгрессы и выставки

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести систему бесплатных электронных виз для гостей Северной столицы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо градоначальника на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Упрощение визового режима в первую очередь может коснуться тех иностранных туристов, которые посещают спортивные мероприятия, выставки и конгрессы. Это может увеличить туристической поток на 30% уже за первые месяцы, заявляет Полтавченко со ссылкой на данные Всемирной туристской организации.

В пресс-службе Совета Федерации и аппарате губернатора от комментариев отказались.

Ранее, 26 декабря минувшего года, губернатор Петербурга уже просил президента об упрощении визового режима. По словам главы комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, просьбу сейчас рассматривают федеральные ведомства.

В марте 2017 года президент РФ  Владимир Путин подписал закон об упрощении визового режима для иностранцев, которые посещают свободный порт Владивосток. Граждане ряда стран, список которых определит правительство, смогут приезжать в город на срок до восьми дней, заранее оформив бесплатную электронную визу. Первые пункты пропуска заработают во Владивостоке в августе 2017 года.

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