Росавиация сообщает о возможной приостановке чартеров в Турцию

Росавиация разослала российским авиакомпаниям письмо, в котором предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию, передает «Лента.ру».

По информации СМИ, в письме за подписью замглавы ведомства Олега Клима говорится, что федеральное агентство рассматривает такие меры в связи со «сложной внутриполитической обстановкой в Турции». Авиакомпании просят учитывать это при планировании чартерных программ в страну.

Туроператоры подтверждают, что перевозчики, с которыми они сотрудничают, получили такие предупреждения от чиновников.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о том, что в первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз.

Прежде воздушное сообщение России и Турции было ограничено с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".

С 16 по 22 июля 2016 регулярные полеты в Турцию также были запрещены из-за попытки военного переворота в государстве.