МИД советует русским туристам не сравнивать жителей Кении с обезьянами

Консульский департамент МИД России опубликовал памятку для туристов, которые отдыхают за рубежом.

К примеру, во Франции советуют избегать «такого поведения в отношении женщин, которое может восприниматься как проявление „сексизма“», а также не показывать представителям ЛГБТ оскорбительных жестов.

В министерстве также предостерегают российских туристов от шуток про геев, если они находятся в Канаде. По мнению представителей МИД, в этой стране «наблюдается серьезная „зацикленность“ на гендерном равенстве». В министерстве также предупреждают, что за это «в крупных мегаполисах с компактным проживанием „голубых“» есть шанс получить штраф.

Кроме того, МИД сообщает туристам из России, что в Кении, «максимально жесткую реакцию может вызвать сравнение кенийца с обезьяной».

Также сотрудники министерства перевели слова, которые не стоит произносить в Казахстане: «Мамбет» — быдло и «Топас», «акымак» – придурок, дурак, тупой.

Как утверждают в МИДе, русским туристам в Финляндии нужно попытаться спокойнее реагировать на некоторые финские фамилии, «которые по-русски звучат почти непристойно (например, Huitu, Hujala, Hujanen)».