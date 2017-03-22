Петербург возглавил рейтинг лучших туристических направлений России

Петербург занял 14-е место в рейтинге лучших мировых направлений 2017 года по версии туристического сервиса TripAdvisor. В аналогичном списке российских направлений Северная столица оказалась на первой позиции.

Сервис назвал город на Неве "культурным сердцем", отметив его архитектуру. Особое внимание составителей рейтинга привлекли Зимний дворец, Казанский собор, Эрмитаж, ночная жизнь города и его рестораны.

Первое место занял остров Бали в Индонезии. Авторы рейтинга отметили, что он выглядит словно фантазия. Их внимание привлек белый песок, фауна, кораллы и остатки военного корабля Второй мировой войны, которые там можно встретить.

Второе и третье места в мировом списке заняли Лондон и Париж. В первой десятке также оказались Рим, Нью-Йорк, Крит, Барселона, Сиемреап (Камбоджа), Прага и таиландский город Пхукет.

В российском рейтинге после Петербурга следуют Москва и Сочи.

Также в первую российскоую десятку попали Казань, Волгоград, Краснодар, Ярославль, Суздаль, Воронеж и Нижний Новгород.