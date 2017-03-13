Петербург вошел в ТОП-3 для путешествий с детьми в весенние каникулы

Петербург занял третье место по популярности путешествий с детьми в дни школьных каникул.

Согласно рейтингу сервиса RoomGuru.ru, в ТОП-10 также вошли Москва, Сочи, Ярославль, Вологда, Кострома, Иркутск, Петрозаводск, Новосибирск и Калуга.

Рейтинг был составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года.

По данным сервиса, в Петербурге туристы потратят на семейный отдых в среднем 3,8 тыс. рублей в сутки, включая проживание в отеле, обед и посещение музея.

В ТОП-5 малых туристических городов, популярных для путешествий с детьми на школьных каникулах, вошли Суздаль (Владимирская область), Звенигород (Московская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область) и Печоры (Псковская область).