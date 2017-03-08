Европейцы назвали аэропорт в Хельсинки самым лучшим

Столичный аэропорт Хельсинки-Вантаа был назван лучшим по результатам опроса 65 тыс. европейских путешественников.

В первую тройку также вошли аэропорты в Глазго и Цюрихе, сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на опрос Travellink.

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При этом по качеству и количеству магазинов финский аэропорт не вошел в список самых лучших. В этой категории участники опроса выделили аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также воздушные гавани в Копенгагене Цюрихе.

В категории "Рестораны" аэропорт Хельсинки уступил Далласу, Цюриху и Франкфурту.