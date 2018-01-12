"Саратовские авиалинии" свяжут прямыми рейсами Петербург и Ижевск

«Саратовские авиалинии» с 25 марта приступят к выполнению рейсов из Ижевска в Петербург, сообщили представители компании.

Прямые рейсы из Ижевска в Петербург будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Летать пассажиры авиалиний будут на самолетах Як-42.

На внутренних регулярных рейсах «Саратовских авиалиний» действует тариф «Социальный» для пассажиров в возрасте до 24 лет и пенсионеров: женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Покупать билеты по этому тарифу необходимо в кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность.