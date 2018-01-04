Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничения на воздушные перевозки в Каир. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.

Ранее сообщалось, что глава Минранса Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Планировалось, что первый полет из Москвы в Каир состоится в феврале.