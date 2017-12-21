Полтавченко допустил введение туристического сбора в Петербурге

Правительство Петербурга готово рассмотреть возможность введения туристического сбора, сообщил губернатор Георгий Полтавченко в интервью трем российским информагентствам.

«Идея туристического сбора, в принципе, мне импонирует. У нас огромное количество памятников, и в первую очередь туристы как раз на них едут посмотреть. Их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает. Так что мы готовы войти в число пилотных регионов, которые будут заниматься реализацией федерального закона в части туристического сбора. Сроки зависят от федеральных решений», — сказал Полтавченко.

По словам губернатора, предполагается, что сумма сбора будет необременительной для туристов. «В любом случае, будем начинать с очень необременительной суммы, чтобы не отпугивать гостей. И обязательно подумаем, что им дать взамен, как компенсировать туристу этот сбор. Работа предстоит серьезная, но мне кажется, рациональное зерно в этом есть», — отметил Полтавченко.

В июле городские власти предлагали включить Петербург в список регионов, участвующих в эксперименте по внедрению курортного сбора. Пилотными регионами в этом проекте стали Республика Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края. Согласно закону, сбор составляет до ста рублей в сутки.