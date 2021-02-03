После ночного закрытия вновь заработали центральные станции метро

В Петербурге ночью с 2 на 3 февраля некоторые станции метро были закрыты по неизвестным причинам. Спустя час станции метрополитена возобновили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Так, в 23:25 на «красной» линии закрыли станцию «Площадь Восстания», а на «зеленой» ветке – «Маяковскую». Причину закрытия этих станций в петербургском метрополитене не уточнили.

«В 00:23 станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект» и «Гостиный Двор» открыты для входа и выхода пассажиров», - сообщили работники метро.