Пробки в Петербурге достигли рекордных показателей

В Санкт-Петербурге, в среду, утром, 3 февраля, во время час-пик, пробки в городе достигли рекордных показателей. Утром пробки оценили в девять баллов по шкале «Яндекса».

Протяженность пробки на многих магистралях, таких как кольцевая дорога, иногда достигает нескольких километров. В том числе проблемы на дорогах появляются из-за большого количества аварий. Об этом уже сообщают пользователи в социальных сетях.

Кроме того, большинство аварий происходит из-за плохих погодных условий. Одно из таких произошло на проспекте Стачек, где произошло сразу несколько происшествий. Во многих ДТП водители не справлялись с управлением и врезались в ограждения.