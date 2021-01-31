Станции метро «Чернышевская» и «Невский проспект» закрыты на вход и выход

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 31 января, в 10:00 станцию петербургского метро «Чернышевская» закроют на вход и выход по техническим причинам.

Кроме того, пресс-служба городской подземки сообщает, что помимо станции на красной ветке будут закрыты входы и выходы 1 и 2 «Невского проспекта». Пройти на станцию можно будет через Невско-Василеостровскую ветку станции метро «Гостиный двор».

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Северной столице движение по Невскому проспекту и прилегающим к ним улицам перекрыто, в связи с общественной безопасностью. Также изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта.