Петербуржцы возмущаются перекрытием центра города

В связи с проведением мер общественной безопасности в Санкт-Петербурге будут перекрыты некоторые улицы. Это повлияет на работу и маршрут и общественного транспорта.

Так, движение для автобусов, троллейбусов и трамваев перекроют по Невскому проспекту, а также прилегающим к нему улицам. Также сообщается, что дороги будут перекрыты и на площади Восстания, а также на Дворцовом, Благовещенском и Троицком мостах,

В воскресенье, 31 января, пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщила, что с 8:30 по центральной улице города будет перекрыто движение.

У автобусов № 3, № 6, № 7, № 10, № 22, № 24, № 27, № 46, № 54, № 74, № 76, № 91, № 181, № 191, троллейбусов № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 17, № 22 и трамваев № 3 маршрут будет изменен.

Кроме того, пресс-служба перевозчика призывает горожан заранее планировать свои поездки.