Число улиц для грузовиков в Петербурге увеличили до 107

В Санкт-Петербурге для грузовиков, с максимальной массой более 8 тонн, начали действовать новые правила для проезда по улицам города. Число улиц, по которым могут ездить большегрузы, увеличили с 82 до 107.

Сообщается, что данное нововведение поможет уменьшить нагрузку на дороги Северной столицы вследствие грузоперевозок. Кроме того, загруженность дорог в жилых кварталах также удалось снизить. Также с увеличение количества грузовых дорог должно сократиться число аварийных ситуаций и пробок.

Те пропуска, на которые подали заявление ранее 28 января, будут действовать до конца срока без ограничений.