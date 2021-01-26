С 29 января по 1 февраля движения трамваев в Кировском районе будет остановлено

В Кировском районе Санкт-Петербурга городские трамваи временно перестанут ходить у 4-го дома Кронштадтской улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Госэлектротранс».

В связи с прокладкой дождевых канализационных сетей под трамвайными путями движение будет остановлено на период с 01:30 29 января до 05:00 1 февраля.

На этом участке ходят трамваи №41 и №36. Они в указанный период будут проезжать в объезд. Так, 41-й трамвай будет двигаться к/ст «Улица Маршала Говорова, 33» до к/ст «Площадь Тургенева». 36-й трамвай проследует от к/ст «Стрельна» до Корабельной улицы и до к/ст «Завод «Северная верфь»».