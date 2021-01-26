На проспекте Славы образовалась пробка из-за оторванного электропровода

Утром 26-го января на проспекте Славы образовался затор. Причиной пробки стал оторвавшийся контактный провод, из-за которого движение троллейбусов было приостановлено.

Лежащий провод был замечен на Витебском проспекте. Автомобилисты стоят в пробке, которая заняла участок от Бухарестской улицы до развязки с Витебским. Далее движение транспортных средств также затруднено в связи с несколькими дорожно-транспортными происшествиями, которые произошли на улице Типанова.

Пробки на улицах Петербурга на данный момент оцениваются в пять баллов.