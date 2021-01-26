Утренние пробки в Петербурге оцениваются в три балла

Утром во вторник, 26 января, движение на дорогах северной столицы затруднено.

Автомобилисты стоят в пробках, которые оцениваются в три балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение особенно затруднено на нескольких участках города. Пробки образовались на Октябрьской и Свердловской набережных, кроме того, заторы наблюдаются на проспектах Маршала Жукова, Стачек, Дальневосточном, Коломяжском. Движение также затруднено на улицах Дыбенко, Академика Лебедева, Народной и др.

Сообщается, что утром 26 января на дорогах Петербурга произошло не менее семи дорожно-транспортных происшествий, которые стали причиной заторов.