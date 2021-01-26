54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 году

По информации, которая была предоставлена заместителем главы комитета по транспорту Петербурга Валентином Енокаевым, в текущем году в Петербурге планируют запустить 54 новых автобуса. Согласно требованиям комитета, транспортные средства должны работать на экологически чистом виде топлива: автобусы будут газовыми.

По словам Енокаева, в связи с падением пассажиропотока, а также уменьшением выручки, обновление подвижного состава будет осуществлено в меньшем масштабе, чем хотелось бы.

Представитель ведомства сообщил, то в последующие годы основной объем подвижного состава будет заменен из-за перехода на новую модель транспортного обслуживания.