В комтрансе сообщили, как петербуржцы могут узнать баланс проездного

О том, какими способами жители Петербурга могут уточнить баланс проездного, рассказал первый заместитель главы комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев.

Узнать баланс проездного можно воспользовавшись терминалами пополнения, а также отдельными терминалами для уточнения состояния карты, которые установлены на станциях метро города. Енокаев отметил, что именно терминалы, установленные в петербургском метрополитене, являются самым надежным источником информации о балансе проездного.

В случае, если используется наземный общественный транспорт, уточнить баланс проездного билета можно у кондуктора.