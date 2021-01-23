Ещё одна станция в центре Петербурга закрыта

23 января, в субботу, закрыли еще одну станцию петербургского метро. Так в 12:55 закрыли выход в сторону канала Грибоедова. Теперь станция «Невский проспект» работает только на вход. Причиной закрытия станции называют увеличение пассажиропотока.

Таким образом, в Петербурге ограничена работа следующих станция метрополитена: «Невский проспект», «Площадь Мужества», «Адмиралтейская».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о закрытии станции метро «Адмиралтейская» в связи с проведением срочных ремонтных работ.