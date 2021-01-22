ГАТИ сообщила об ограничениях движения в Петербурге вплоть до 20 февраля

Государственная административно-техническая инспекция по городу Санкт-Петербург сообщила о различных ограничениях для автомобилистов.

Так, в связи с работами по прокладке электрокабеля движение будет ограничено на Кронверкской улице в период с 25 января по 11 февраля. Кроме того, движение станет недоступным и на Парашютной улице из-за работ по прокладке водопроводной сети. Так, улица будет ограничена для автомобилей в период с 26 января по 20 февраля.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об ограничениях движения по Пулковскому шоссе, Порховской улице и 5-му Предпортовому проезду.