С 24 по 26 января ограничат движение на Пулковском шоссе, Порховской улице и 5-м Предпортовом проезде

На Пулковском шоссе, а также на улице Порховская будут установлены перекрытия, что ограничит движение в период с 24 по 26 января. Об этом сообщает пресс-служба службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Кроме того, под ограничения попадет и 5-й Предпортовый проезд.

Дело в том, что ОАО «РЖД» будут производить работы по установке пролетного строения на Пулковском шоссе в ночь с 24 на 25 января, а точнее с 3:00 до 3:20. Соответственно, по четной стороне Порховской улицы нельзя будет проехать 24 числа вплоть до ж/д моста. 25 января движение будет запрещено по нечетной стороне на участке от АЗС до 5-го Предпортового проезда.