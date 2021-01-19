На ремонт дорог между Петербургом и Ленобластью выделили полмиллиарда рублей

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дал о себе напомнить уже в начале 2021 года. В рамках него планируется отремонтировать наиболее загруженные трассы, соединяющие область и город. Закончить ремонт должны в этом же году.

Под условия проекта попадают Гостилицкое шоссе и трасса Красное Село – Гатчина – Павловск. Именно на этих участках проведут ремонтные работы с привлечением федеральных средств.

Известно, что на реализацию проекта из госбюджета уже выделено 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.