Аварийно-спасательный ледокол начал курсировать по петербургским рекам

19 января, во вторник, судно «Невская Застава» начало курсировать по рекам Петербурга. Это многофункциональное судно позволяет двигаться по льдам и следить за обстановкой на воде.

Буксир-ледокол задуман как аварийно-спасательный и каждую зиму с 2009 года успешно справляется со своими задачами. Небольшой размер и высокая проходимость позволяют судну иметь высокую маневренность и возможность проходить под низкими мостами. Кроме того, ледокол умеет собирать нефть и на борту в режиме постоянной готовности имеется самоходная платформа-амфибия Truxor.

В зимний период «Невская Застава» выпускается, чтобы лед не скапливался в акватории Невы, а также ликвидировало разливы нефти в воде.