Пятничный вечер «порадовал» петербуржцев пробками

15 января, вечером, на дорогах Северной столице образовались многочисленные пробки. Пик пробок выпал на 17:50.
Пятница запомнится сервису «Яндекс.Карты» как практически «королева заторов», ведь программа оценила городскую обстановку в 9 из 10 возможных баллов.
Наиболее распространённой причиной пробок стали многочисленные ДТП.
Конец рабочего дня парализовал следующие проспекты: Невский, Вознесенский, Владимирский, Лиговский, Московский, Волковский, Большой, Медиков, Каменноостровский и Добролюбова.
Последний раз жители Петербурга наблюдали такую картину перед чередой новогодних праздников.