В Петербурге проложат 11,5 км велосипедных дорожек

В пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщают, что в Санкт-Петербурге в этом году планируется проложить 11,5 км новых велосипедных дорожек. Трассы создадут на территории Невского и Курортного районов, которые будут организованы в рамках проекта адресной программы.

Дорожки для велосипедистов оборудуют на Приморском шоссе, на маршруте «Сестрорецк — Зеленогорск», а также на проспекте Большевиков.

На сегодняшний день в Северной столице для велосипедистов предусмотрено около 35 веломаршрутов, общая протяженность которых составляет 126,5 километров.