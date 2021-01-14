С Петербурга в Ленобласть будут отправляться новые электрички

С Санкт-Петербурга в Ленинградскую область запустят новые пригородные поезда «Лыжная стрела». Электричка начнет курсировать с 17 января. Даты отправления поезда назначены на 23 и 31 января, 7, 14, 20 и 28 февраля, а также 6, 14 и 20 марта

Пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» сообщает, что составы будут отправляться с Московского вокзала в 10:25 по московскому времени. На станцию Шапки поезд прибудет в 11:47. Обратный маршрут запланирован на 15:35, с прибытием в 16:54 на главный вокзал города.

Бесплатные билеты можно будет приобрести в отделах физической культуры и спорта районных администраций города.