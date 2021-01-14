Из-за заморозков в Ленобласти развернут мобильные пункты обогрева для водителей

Пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в Ленобласти, в связи с резким похолоданием в регионе, для водителей будет развернуто девять мобильных пунктов обогрева. В этих помещениях автомобилисты, у которых с транспортным средством произошла поломка, смогут выпить горячего чая, перекусить, зарядить мобильные устройства, а также при необходимости получить лекарственные препараты.

За безопасностью и заторами на дорогах будут следить при помощи беспилотников.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 14 января в Петербурге ожидается похолодание до -20 градусов по Цельсию.