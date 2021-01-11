В России автомобилистов смогут лишать прав за три нарушения ПДД в год

Водителей, которые за год совершили 3 грубых нарушения правил дорожного движения, могут лишь прав на срок до полутора лет. В число грубых нарушений ПДД входят, например, движение по встречной полосе или проезд на красный сигнал светофора.

В случае, если автомобилист находится за рулем в нетрезвом состоянии и если в салоне находится ребенок до 16 лет, водитель может быть лишен прав сроком до 3 лет или обязан выплатить штраф в размере до 50 000 рублей. В настоящее время аналогичному нарушению соответствует санкция в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения прав сроком на 2 года.

Все нарушения и санкции, которые им соответствуют, будут указаны в новом кодексе.