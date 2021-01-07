В Петербурге произошел сбой в работе метро

Технический сбой произошел в метро северной столицы 7 января. Пользователи соцсетей сообщают о том, что движение по красной ветке затруднено: пассажиров высаживают из вагонов.

Перебои в работе метро произошли на «Площади Ленина». По словам очевидцев, сотрудники метрополитена вынуждены просить людей покинуть вагоны. Сообщается о затруднении движения по направлению к станции «Девяткино».

С подобными проблемами сталкиваются пассажиры и на станции «Площадь Мужества». Один из очевидцев сообщает, что сотрудники подземки были вынуждены высадить граждан из «неисправного поезда».

Позднее было сообщено, что движение восстановили. Однако, чтобы сесть на нужный поезд, гражданам пришлось ждать около получаса.