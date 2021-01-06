Во время новогодних праздников сотрудники полиции «ловили» пьяных водителей

С воскресенья по вторник, с 3 по 5 января в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники полиции проводили проверку водителей. Рейд заключался в поимке людей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщает, что за время рейда было проверено около тысячи водителей. В итоге, 110 из них оказались пьяными. Многие из пойманных уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В отношение этих водителей возбуждаются уголовные дела.