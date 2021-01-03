КРТИ Петербурга отчитался за проделанную работу в 2020 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подвел итоги 2020 года и отчитался за проделанную работу.

В комитете заявили, что за прошедший год построено около 11 километров новых дорог, отремонтировано 80 участков улиц, проведен ремонт 20 мостов и участков набережных, а также пройдено 2 283 разводки мостов. Кроме того, 4 переправы прошли капитальный ремонт.

Также в ведомстве отчитались по светофорам. Было построено и подключено 30 объектов, а 15 уже существующих модернизировали.

Появилось 10,4 км велосипедных дорожек. Завершены ремонтные работы по 121 адресу по оснащению искусственными дорожными неровностями.