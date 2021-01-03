Ямы на Литейном мосту заделали после жалоб водителей

После многочисленных жалоб автомобилистов на дефекты дорожного покрытия на Литейном мосту в Санкт-Петербурге, выбоины на дороге заделали. Ямы оперативно залили асфальтобетоном. Только после проведения тщательного осмотра участка дороги, будет принято решение о дальнейшем ее ремонте.

«Будет принято решение, убирать выбоины методом вырезания карт, когда квадраты вырезаются на асфальте, или другим способом», — заявили в Мостотресте.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 3 января большинство водителей жаловались на плохое состояние дороги на Литейном мосту. Образовавшиеся ямы создают на участке аварийные ситуации.