Автомобилисты жалуются на ямы на Литейном мосту

Сегодня, в воскресенье, 3 января, в сообществе ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" водители активно обсуждают дефекты дорожного покрытия на Литейном мосту. По словам очевидцев, на мосту образовались ямы огромного размера, которые постоянно провоцируют аварийные ситуации.

Выбоины наблюдаются сразу на нескольких полосах. Прежде всего, от ям страдают колеса проезжающих машин, которые легко пробить на данном участке. Тем, кому не повезло, приходится совершить аварийную остановку и ожидать эвакуатора.

Пользователи соцети отмечают, что никаких мер по устранению ям не принимается — они не огорожены, что опасно, поскольку заметить проблему в темное время суток будет гораздо труднее.