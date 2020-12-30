Вечером 30 декабря у торговых центров Петербурга образовались крупные пробки

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, жители города на Неве активно готовятся к Новому году.

В социальных сетях автомобилисты жалуются на огромные пробки, образовавшиеся в районах торговых центров. О проблемах с трафиком можно судить по кадрам, которые публикуют пользователи соцсетей в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Наибольшая загруженность дорог наблюдается у торгового центра «Европолис», в районе станции метро «Пионерская», рядом с которой находятся ТЦ «Сити-Молл» и «Леруа Мерлен». При этом городские власти просят граждан по возможности оставаться дома, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге на данный момент остается напряженной.