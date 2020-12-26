Появилось обновленное расписание для электричек на новогодние праздники

Под председательством Максима Соколова, вице-губернатора Петербурга, прошло очередное заседание в Смольном. Встреча, предназначенная для Межведомственной транспортной рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, прошла сегодня, 26 декабря.

Так, стало известно, что на период праздников движение электропоездов будет изменено. Например, 31 декабря расписание будет пятничным. Далее с 1 по 9 января движение будет осуществляться по субботнему графику. 10 января расписание будет соответствовать воскресному.