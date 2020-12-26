Правительство Петербурга следит за количеством соли при уборке снега

В Санкт-Петербурге будут контролировать дорожные предприятия на предмет расхода противо-гололедных материалов, чтобы дороги не «пересолили».

Соответствующая инициатива поступила от Сергея Малинина, занимающего пост председателя комитета по благоустройству Петербурга. Так, директора дорожных предприятий обязаны отслеживать количество реагентов и не допускать излишнего расхода противо-гололедных материалов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о борьбе петербургских сугробов и 900 единиц техники. Также в «сражении» участвовало 400 дворников. Такое количество сотрудников и машин понадобилось только на утро 26 декабря, к концу дня, вероятно, количество выросло в несколько раз.