В Петербурге началась подготовка к строительству магистрали "Москва - Санкт-Петербург"

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом начнется совсем скоро. В настоящее время в городе осуществляют подготовительные работы.

Данная информация была предоставлена губернатором во время эфира программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

По словам главы города, работа уже практически осуществляется. В данный момент необходимо определить, на какие вокзалы будут приходить поезда. Сообщается, что мнение жителей северной столицы также будет учтено при принятии решений касательно проектировки. Напомним, магистраль будет проходить через Великий Новгород. Благодаря новому пути, время, за которое можно будет добраться до Москвы теперь составит всего 1,5 – 2 часа.