В Петербурге отменили плату за выдачу разрешений на перевозку пассажиров в такси

С 3 декабря таксистам больше не надо платить за выдачу разрешительной документации на перевозку пассажиров, а также ее повторное оформление и выдачу дубликатов.

Плата за разрешение на перевозку в такси уже отменена в Ленобласти, Москве, Подмосковье, Якутии, Бурятии и др. Сообщается, что выпадающие доходы компенсируют тем, что разрешительную документацию таксисты теперь будут получать в электронном виде.

Полученный QR-код водителю будет необходимо разместить в салоне автомобиля. С помощью него пассажиры смогут удостовериться в действительности выданного разрешения и получить всю необходимую информацию об автомобиле и таксисте.

Также, теперь документ можно будет получить в течение не 30, а 10 дней.