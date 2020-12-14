Ближайшие 4 ночи в Петербурге будут разведены мосты

Технологические разводки мостов проведут с 14 по 18 декабря в ночное время. Об этом сообщается в пресс-службе "Мостотреста".

График перекрытия переправ для разводки Тучкова, Троицкого, Большеохтинского и Володарского мостов различается по дням.

Так, Троицкий мост будет разведен с 1:20 до 4:50 в ночь с 14 на 15 декабря, в эту же ночь, а именно с 2:00 до 4:55 будет разведен Тучков мост. На следующую ночь, а именно с 15 на 16 декабря, техническая разводка предстоит также для двух мостов. Володарский разведут с 2:00 до 5:45, а Большеохтинский с 2:00 до 5:00.

Однако технические работы пойдут и по второму кругу. Поэтому Троицкий мост вновь поднимет свои пролеты с 16 на 17 декабря в период с 1:20 до 4:50. В следующую же ночь, с 17 на 18 декабря, повторная разводка ждет Володарский мост с 2:00 до 5:45 и с с 2:00 до 5:00 Большеохтинский мост.